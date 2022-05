Questore trasferito a Salerno, sindaco: “Lascia patrimonio di competenze organizzative”

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha avuto modo di salutare personalmente il Questore Dottore Giancarlo Conticchio, recatosi a Palazzo San Giorgio alla vigilia del suo trasferimento a Salerno.

“Sono stati due anni intensi quelli passati nella nostra città dal Questore Dottore Giancarlo Conticchio. – ha dichiarato Gravina al termine dell’incontro – Due anni intensi dal punto di vista professionale e umano, con tutto quello che ha comportato per le Istituzioni gestire il lungo e complicato periodo pandemico. Due anni che, dal punto di vista dei rapporti istituzionali così come delle operazioni coordinate sul territorio per garantire sicurezza e stabilita alla nostra comunità, hanno portato tanto in termini di modelli di strategie sinergiche di sicurezza e che il Questore Conticchio lascia in dote, come patrimonio di competenze organizzative, alla nostra città e al suo territorio.

Al Questore Conticchio che si appresta a lasciare la nostra città per prendere servizio a Salerno, non può che andare il grazie della città di Campobasso per quanto fatto e per quanto messo in campo per tutelarne la sicurezza.

Da parte mia e di tutti i campobassani i migliori e sinceri auguri perché il futuro professionale del Questore Giancarlo Conticchio continui ad essere ricco delle soddisfazioni che lui merita.”