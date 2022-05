Quarto Open Day ‘Made in UniMol’, spazio all’area Umanistica

Con l’Area Umanistica si conclude il ciclo di quattro incontri di orientamento on-line previsti dal calendario dell’Open Day “Made in UniMol”.

Resta confermata la formula organizzativa che ha contraddistinto tutti gli appuntamenti, ideata e pensata per una programmazione e partecipazione totalmente libera e aperta sulla piattaforma Teams.

Così come la scelta di puntare l’obiettivo, ancora una volta, sui corsi di laurea, invitando a partecipare tutti gli interessati e le interessate: maturandi e maturande, aspiranti matricole, famiglie, scuole e insegnanti. D’altra parte non è mai banale orientarsi, capire e scegliere il corso di laurea giusto.

Un valido aiuto e un consiglio utile possono venire proprio dalle testimonianze dirette di chi ha già vissuto quel momento, ascoltando anche chi si adopera, dall’altra parte della cattedra, nell’attività didattica e di formazione.

Ed ecco che – martedì 10 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 – dalla viva voce di docenti, studenti e laureati UniMol, si avrà modo di conoscere da vicino i percorsi di studio, le opportunità, gli sbocchi lavorativi e gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca nazionali ed esteri.

Come prassi il copione si arricchirà con i collegamenti, in presenza e da remoto, con diversi testimonial – oggi professionisti affermati e in posizioni di rilievo in ambito nazionale e internazionale – che racconteranno la loro esperienza di vita universitaria all’UniMol e quella attuale, nel mondo del lavoro.

In definitiva, un aiuto e un consiglio non solo per orientarsi verso le scelte future che daranno forma al proprio ideale di vita, ma anche per entrare nel vivo e in stretta connessione con la vita universitaria e avere le idee più chiare e l’immagine concreta di cosa è UniMol.

Si conclude, dunque, con l’Area Umanistica il programma dei quattro incontri on-line, ma resta ancora un ultimo appuntamento, un momento di ripartenza davvero significativo e da non perdere: sabato 14 maggio tutti insieme e in presenza per ritornare a rivivere e a ripopolare, finalmente, i Campus universitari con l’evento finale “UniMolOrienta2022”, in contemporanea nelle tre sedi universitarie di Campobasso, Pesche e Termoli.

Come di consueto le registrazioni video saranno rese poi disponibili anche sui canali social di Ateneo.

Per info:orientamento@unimol.it.