Torna la mostra mercato dell’editoria molisana: dal 20 al 22 maggio presso il centro culturale Ex Onmi di via Muricchio 1, a Campobasso, i libri saranno i veri protagonisti della scena regionale con approfondimenti sul sistema in transizione.

Lettere binarie, questo il nome scelto per l’edizione 2022 che torna a dopo la pandemia, è dedicata all’opera e alla figura del bibliografo e storiografo Giorgio Palmieri, ex direttore della biblioteca universitaria scomparso improvvisamente nel 2017 .

Ricchissimo il programma: si parte venerdì 20 maggio alle ore 17 con l’apertura degli stand e la presentazione del romanzo “Una bolla di tempo perfetto” di Andreina di Girolamo. Durante i saluti istituzionali ci sarà anche un breve intervento di Giorgia Palmieri, figlia del docente unimol.

Più ricco il programma di sabato con gli stand che apriranno dalla mattina e la presentazione di diversi libri. Si parlerà anche della legge regionale a sostegno dell’editoria libraria per la valorizzazione delle biblioteche pubbliche e per l’acquisizione dei lasciti librari privati. Nel tardo pomeriggio si terranno anche letture per bambini da 0 a 6 anni a cura dei volontari del programma Nati per leggere. Molto interessante anche il programma dell’ultima giornata con altre presentazioni di volumi tra cui segnaliamo in particolare quello sui 25 anni della manifestazione Cammina Molise.