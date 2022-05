Grandissime prestazioni per l’atleta Alessandra Gentilucci. La ragazza termolese, infatti, ha infilato addirittura tre record italiani, messi su carta e ufficializzati dalla federazione internazionale International Powerlifting Federation – IPF FIPL.

Un evento più unico che raro: centrare tre record italiani sui quattro possibili è ad appannaggio solo di altre 2 atlete italiane fortissime e di livello Internazionale, e Alessandra è riuscita in questa impresa.

Gentilucci ha ottenuto infatti il record italiano di squat con 107,5 kg e quello di stacco con 132,5 kg. Totale di 300 kg, altro record italiano, sulle tre prove, che le è valso il titolo di campionessa italiana nella categoria -43 kg junior.

“Questo attestato lo appenderemo al muro dei trofei della House Of Strength – dice l’allenatore Fabrizio Carotenuto – per ricordarci ogni volta che il duro impegno, i sacrifici, le cose fatte bene e il tempo portano sempre a risultati, a volte anche eclatanti. Ora ci buttiamo alle spalle i successi ottenuti, la gioia dei record e la soddisfazione di aver coronato un sogno, e guardiamo avanti lavorando ancora più duramente per fare quello che non ha mai fatto nessuno”.