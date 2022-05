Ecco un articolo per scoprire nel dettaglio la rete Polygon (MATIC) e le sue origini. Il progetto Polygon è nato con l’ambizione di risolvere i problemi della rete Ethereum (ETH), promuovendo principalmente l’interoperabilità della blockchain.

Ethereum è una rete decentralizzata e open-source che ha guadagnato rapidamente popolarità, in seguito al suo lancio nel 2013, offrendo funzionalità di smart contract sotto forma di un sistema Proof-of-Stake (PoS). La rapida adozione di Ethereum ha però comportato un prezzo alto da pagare, ovvero le ingenti commissioni di transazione. Questo è dovuto all’alto numero di utenti sulla rete, che abbassa la scalabilità delle transazioni in modo significativo.

Polygon nasce proprio con l’obiettivo di risolvere questo problema. La rete Polygon è la soluzione di scalabilità interchain che fornisce un modo per costruire reti blockchain che possano connettersi tra loro. Polygon punta così ad unire la scalabilità e la flessibilità delle blockchain alternative alla liquidità, sicurezza ed interoperabilità di Ethereum.

Se sei interessato all’acquisto di Polgon (MATIC) segui l’andamento di polygon su Young Platform , mentre se sei interessato a saperne di più sulle sue origini ti suggeriamo di proseguire con la lettura!

Cos’è Polygon (MATIC)?

Polygon (MATIC) era precedentemente noto come Matic Network prima del rebranding, e MATIC è il token della criptovaluta nativa che alimenta Polygon. Il progetto è stato originariamente fondato nel 2017 da Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun.

La rete Polygon è stata sviluppata per essere una soluzione ai problemi che circondano la blockchain Ethereum, in particolare il problema delle gas fees di Ethereum, che include le sue alte commissioni di transazione e la congestione generale della rete, pur mantenendo un’elevata sicurezza. Il progetto punta ad incentivare l’adozione di massa delle criptovalute risolvendo molti dei problemi di scalabilità che si trovano in svariate reti blockchain.

La rete Polygon è però unica poiché offre una soluzione di secondo livello (Layer 2), il che significa che invece di condurre transazioni all’interno della rete Ethereum, Polygon le elabora antecedentemente.

Polygon non è una rete blockchain separata, ma opera sulla blockchain Ethereum, permettendo così agli utenti di accedere alle sue funzionalità.

La storia di Polygon

Come anticipato, Polygon è partito come MATIC, una soluzione di grande successo per la scalabilità della rete Ethereum, che utilizzava alt-chain basate su Proof-of-Stake (PoS) e una versione adattata del framework Plasma.

Nel tempo, il crescente successo di MATIC con progetti come Decentraland (MANA) e Maker (MKR), ha portato i finanziamenti necessari al team di MATIC per poter espandere i propri servizi.

Polygon MATIC è stato lanciato come testnet nell’Ottobre del 2017 ed è passato poi alla mainnet nel corso dell’anno. Nel Febbraio 2021 è avvenuto l’effettivo rebranding da MATIC a Polygon.

Lo scopo di Polygon è sempre stato quello di fornire la scalabilità indispensabile alla blockchain di Ethereum per poter essere utilizzata in maniera semplice tutti i giorni. Questo anche tramite le tante applicazioni decentralizzate (dApp) che stanno caratterizzando il suo ecosistema.

Chi sono i fondatori di Polygon

Il vivace team dietro la rete Polygon è guidato dal CEO e co-fondatore Jayanti Kanani. Kanani era un chief data scientist presso la principale piattaforma di ricerca dell’India

Il direttore operativo e co-fondatore di Polygon, Sandeep Nailwal , è invece un consulente di gestione e l’ex CEO di Scopeweaver.com, un marketplace professionale.