Polizia, arriva il nuovo commissario a Termoli: è il Vice Questore Di Vittorio

La Polizia di Termoli ha finalmente un nuovo commissario. A circa 5 mesi dall’addio di Maria Concetta Piccitto che aveva retto il commissariato di via Cina per circa un anno e mezzo durante il periodo più difficile della pandemia, è arrivata oggi la nomina a Dirigente del Vice Questore Riccardo Di Vittorio, 54 anni, originario della provincia di Bari, precisamente di Ruvo di Puglia, con alle spalle una notevole esperienza maturata in Campania.

Di Vittorio arriva dopo un periodo di vacatio che ha visto il Dirigente della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, guidare anche la Polizia a Termoli.

Così la Questura presenta il nuovo Commissario: “Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma in data 10/07/1992. Dal 10 dicembre 1987 al 23 gennaio 1992 ha frequentato il IV Corso quadriennale di formazione per Allievi Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma;

Dal 24 gennaio 1992 al 22 ottobre 1992 ha frequentato il 79° Corso di formazione per Vice Commissari in prova della Polizia di Stato a Roma;

Nel mese di novembre 1992, nominato Vice Commissario della Polizia di Stato, è stato assegnato al Compartimento Polizia Stradale delle Marche con sede in Ancona, con l’incarico di Direttore Ufficio II e responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentale;

Il 6 ottobre 1998 è stato trasferito al Compartimento Polizia Stradale Liguria con sede in Genova, con l’incarico di Direttore Ufficio II e responsabile della Squadra di P. G. compartimentale;

Promosso Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, 1 febbraio 2001, è stato trasferito alla Sezione di Polizia Stradale di Caserta con l’incarico di Vice Dirigente e responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria. Il 1 marzo 2002 è stato trasferito presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta ove ha ricoperto gli incarichi di Vice Direttore nonché Dirigente Ufficio Corsi, Dirigente Ufficio di Amministrazione e Dirigente Ufficio Autorità Giudiziaria.

Il 6 settembre 2010 è stato trasferito alla Questura di Caserta ove ha ricoperto gli incarichi di Vice Dirigente Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Dirigente Ufficio del Personale, Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il 7 luglio 2014 è stato trasferito al Commissariato di Polizia di Marcianise (CE) con l’incarico di Dirigente;

Il 1 dicembre 2015 è stato trasferito alla Questura di Napoli – Commissariato di Polizia “San Giovanni Barra”, con incarico di Vice Dirigente e responsabile Squadra Investigativa;

Il 25 gennaio 2016 trasferito presso la Questura di Napoli – Commissariato di Castellammare di Stabia con incarico di Vice Dirigente e responsabile Squadra Investigativa;

Il 3 luglio 2017 trasferito alla Questura di Napoli – Commissariato di Poggioreale ove ha rivestito l’incarico di Dirigente;

Nominato Vice Questore della Polizia di Stato, il 6 agosto 2018 è stato trasferito presso la Questura di Napoli – Commissariato di Ponticelli, con incarico di Dirigente;

Il 17 gennaio 2022 è stato trasferito alla Questura di Napoli – Commissariato di Posillipo, ove ha ricoperto l’incarico di Dirigente fino al 18 maggio 2022, data in cui è stato assegnato alla Questura di Campobasso per assumere l’incarico di Dirigente del Commissariato di Termoli.

Il dottor Riccardo Di Vittorio è stato accolto dal Questore negli uffici di via Tiberio 95 e dopo un incontro con il personale della questura gli è stato augurato buon lavoro”.