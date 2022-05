Il Commissario ad acta della Sanità, Donato Toma, ha approvato il Decreto relativo al Programma operativo regionale sulla Sanità (Missione 6) del Piano nazionale di ripresa e resilienza della Regione Molise, che attiva risorse pari a 49 milioni e 886mila euro circa.

IL PIANO OPERATIVO REGIONALE – PNRR SANITÀ

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale degli ospedali molisani, stanziamenti per case della comunità e ospedali di comunità. E ancora telemedicina e sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale. E poi ci sono i lavori di messa in sicurezza del San Timoteo di Termoli, come già preannunciato da Toma sebbene annunciando una cifra maggiore di quella che si ritrova in questo piano.

“Il POR PNRR rappresenta il piano che raggruppa tutte le attività necessarie a garantire l’operatività programmatica delle risorse previste dal decreto di ripartizione tra le varie Regioni firmato dal Ministro della Salute il 20 gennaio scorso. Il Piano operativo, comprensivo dell’Action Plan, è parte integrante del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), che sarà firmato con il Ministero della Salute”, spiegano dalla Regione.

Attraverso la Missione 6 Salute del PNRR, la Regione Molise, in accordo con il Ministero della Salute, dichiara l’obiettivo di potenziare e ri-orientare il Servizio sanitario regionale per migliorarne l’efficacia nella risposta ai bisogni di cura delle persone.

Come? Sono due le Componenti previste.

La Componente 1 ha l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all’attivazione e al potenziamento di Strutture e Presidi territoriali. In particolare sono 13 le Case della comunità , 2 gli Ospedali di comunità e 3 le Centrali operative territoriali per le quali la Regione Molise ha previsto l’attivazione. “A queste, in un’ottica sistemica, si aggiungono interventi per il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e l’integrazione con i servizi sociosanitari”, affermano da via Genova.

La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti: previsto l’acquisto di 23 grandi apparecchiature per i presidi ospedalieri pubblici, oltre che un aggiornamento dei sistemi software della rete ospedaliera regionale.

C’è poi la linea d’investimento della Componente 2 chiamata “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” che è finalizzata all’ammodernamento antisismico e al miglioramento infrastrutturale complessivo dell’Ospedale di Termoli.

La Componente 2 individua, inoltre, azioni di potenziamento e di diffusione del Fascicolo sanitario elettronico e interventi che mirano ad avere una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari.

Il POR PNRR destina, infine, risorse anche alla ricerca scientifica e al rafforzamento delle competenze e del capitale umano del servizio sanitario.

Nel dettaglio