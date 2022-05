Sono alberi giovani e tutti diversi quelli piantati nel Giardino della rinascita di via De Pretis, a Campobasso. Targhe commemorative indicano ai frequentatori del parco a chi è stata dedicata quella pianta: sono persone scomparse in anni molto recenti e ricordate dai loro cari che hanno messo a dimora un ciliegio, un leccio o, come nel caso del pediatra Sergio Zarrilli, uno splendido esemplare di Liquidambar di cui sono spuntate delle tenere foglie verdi proprio in questi giorni.

Lui, venuto a mancare a pochi giorni dal Natale del 2020, venti anni fa aveva portato in Molise il programma di letture ad alta voce dedicato ai bambini che si chiama Nati per leggere. In due decenni il numero di volontari è cresciuto: amici del dottore, genitori dei suoi piccoli pazienti, pensionati e chiunque voglia dedicare una piccola fetta del proprio tempo alla lettura di storie per i più piccini. Nella ex scuola elementare D’Ovidio di via Roma c’è anche una sala letture a lui intitolata dove è stata creata una biblioteca ricca di libri per l’infanzia.

Il 24 maggio scorso, proprio in questo giardino, i volontari di Npl Molise hanno scoperto una targa per Zarrilli e intrattenuto i bimbi in quello che il referente regionale Nunzio Colarocchio (pediatra anche lui) ha definito un “punto di lettura open air, in mezzo al verde e sopra la città di Campobasso il cui castello si scorge tra questi alberi”.

In questa intervista il dottor Colarocchio parla dell’importanza della lettura a voce alta ai bambini, di quello che semina nella loro memoria futura questo “atto d’amore” e soprattutto della mission di Nati per leggere che vuole, tra le altre cose, “appianare le disuguaglianze sociali per darei a tutti i bambini le stesse opportunità di crescita e sviluppo. Ci sono famiglie in cui si legge molto e famiglie che non hanno neppure un libro in casa, piantando nel loro animo l’amore per la lettura possiamo cambiare i loro destini”.

