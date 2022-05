È stato arrestato il pregiudicato termolese nella cui abitazione ieri sera durante una perquisizione degli agenti di Polizia è stato trovato un quantitativo di droga di tipo marijuana del peso di oltre un chilogrammo. Il protagonista della vicenda è stato arrestato durante la notte su decisione del magistrato. Gli agenti hanno eseguito la misura cautelare personale e il giovane si trova nel carcere di Isernia, in attesa che venga fissato l’interrogatorio di garanzia.

Era stato già arrestato all’inizio di aprile dai militari dell’Arma di Termoli, che avevano inseguito la sua auto e durante la perquisizione gli avevano trovato diverse dosi di cocaina addosso. La perquisizione era stata estesa ad un locale commerciale gestito dal pregiudicato, dove è stata scoperta altra cocaina, oltre ad hashish e diversi bilancini di precisione ancora intrisi di sostanza stupefacente, nonché strumenti ritenuti dagli inquirenti utili a tagliare la droga.

L’uomo era stato arrestato e processato per direttissima. All’esito del processo il pregiudicato – difeso dal penalista Pino Sciarretta – era stato assolto per i reati attinenti alle sostanze stupefacente, condannato invece per la resistenza opposta all’arresto.

Qualche giorno più tardi il Questore di Campobasso aveva notificato un provvedimento di chiusura del locale commerciale oggetto della vicenda.

Ieri, infine, la perquisizione a casa, con l’impiego di una unità cinofila, dalla quale è emerso oltre all’ingente quantitativo di stupefacente anche materiale che gli inquirenti considerano finalizzato allo spaccio: bilancini per pesare le dosi e sostanze da taglio.

Va avanti l’impegno delle Forze dell’Ordine nella lotta alla repressione dei reati ed alla tutela dei cittadini, con particolare riguardo ai reati materia di stupefacenti