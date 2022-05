Probabilmente i bonus introdotti durante il primo periodo della pandemia hanno consentito di ampliare la schiera degli appassionati di biciclette e monopattini anche a Campobasso, la città in cui l’auto continua ad essere tra i cittadini il mezzo preferito per spostarsi. Una scelta in certi casi quasi obbligata se si pensa al clima e alla conformazione geografica della città capoluogo, caratterizzata da salite e discese. Nonostante ciò, l’amministrazione comunale ha deciso di dichiarare ‘guerra’ alla tradizionale pigrizia dei campobassani e di incentivare la mobilità sostenibile fornendo infrastrutture indispensabili per consentire a tutti di spostarsi in bicicletta in sicurezza, oltre che a ridurre il traffico e l’inquinamento scoraggiando l’uso della macchina (con benefici sulle tasche degli automobilisti alle prese col caro carburanti).

Sarà costruita una terza pista ciclabile che si aggiunge al percorso in via di realizzazione tra Fontanavecchia e contrada Selvapiana (la zona dello stadio per intenderci), finanziata all’interno del Bando periferie, e la pista prevista all’interno del programma DynaMob 2.0 che collegherà Campobasso a Copertino. Il tutto in una città che la scorsa estate ha inaugurato la prima ciclostazione (in piazzetta Palombo).

“Il progetto approvato pochi giorni fa in Giunta prevede la realizzazione di un un terzo itinerario ciclabile – precisa l’assessore alla mobilità Simone Cretella – che collegherà il centro cittadino, la stazione ferroviaria, via Mazzini, via Kennedy fino a Vazzieri e alla zona dell’Università del Molise”. Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso 2 maggio dall’esecutivo pentastellato che ha ottenuto un finanziamento di poco superiore ai 200mila euro dal Ministero delle Infrastrutture che due anni fa ha stanziato risorse per la progettazione di ciclostazioni e per la realizzazione di corsie ciclabili.

“Alcuni tratti del percorso saranno separati dalla strada da appositi cordoli. Ove ciò non sarà possibile, la corsia sarà al livello della strada e con l’apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale saranno segnalate le corsie riservate ai ciclisti“, aggiunge Cretella. Che stoppa subito gli eventuali accostamenti o riferimenti alla memorabile pista ciclabile che fece realizzare l’ex assessore Filippo Poleggi diversi anni fa e rimasta nella storia del capoluogo. Quell’opera pubblica, una striscia rossa e striminzita disegnata sull’asfalto e poi cancellata definitivamente dalle intemperie, rimase pressoché inutilizzata e criticata dall’opinione pubblicata che l’ha considerata uno spreco. “A differenza delle esperienze del passato, oggi ci sono nuove regole: il ciclista avrà la priorità sulla sede stradale e le auto non potranno parcheggiare negli spazi destinati al percorso ciclabile”. Forse il problema sarà piuttosto scoraggiare gli automobilisti indisciplinati a non invadere le corsie riservate ai ciclisti.

Cretella infine rivela qualche dettaglio in più sul percorso: “Nel tratto di viale Manzoni, dove la carreggiata è più larga, la pista sarà delimitata da cordoli, mentre nelle strade più strette come via Kennedy ci saranno tratti promiscui”. Il nuovo itinerario ciclabile dovrebbe essere inaugurato alla fine dell’estate: secondo il cronoprogramma del Comune, entro la fine del mese di maggio sarà scelta la ditta che dovrà realizzare l’infrastruttura. Poi il percorso dovrebbe essere pronto ed entrare in funzione a settembre.

L’assessore è ottimista: “Con questo terzo itinerario ciclabile continuiamo a seminare la cultura della mobilità ciclabile”.