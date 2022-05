La festa di san Nicola a Petacciato è stata rinviata a sabato e domenica 14 e 15 maggio.

“Le condizioni meteo non permettono di fare una bella festa in onore di san Nicola, la messa alla tomba e l’accoglienza al trionfo in piazza padre Pio.

La festa pertanto è rinviata con lo stesso programma a sabato prossimo 14 maggio e a domenica 15 maggio.

Grazie per la collaborazione e la pazienza!”