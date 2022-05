Si profila una sfida a due a Petacciato, il paese più popoloso fra i 18 del Molise che sono chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale. Da una parte il sindaco uscente, Roberto Di Pardo, si candida per un secondo mandato, dall’altra le minoranze si sono alleate e Giuseppe Franceschini potrebbe essere lo sfidante.

Mancano ancora pochi giorni prima del termine ultimo fissato alle 12 di sabato 14 maggio per la presentazione delle liste in Comune. Se nel 2017 erano state tre le formazioni in campo, stavolta si dovrebbe tornare al vecchio schema delle sole due liste.

Roberto Di Pardo, dopo mesi di incertezze e voci di un suo possibile passo indietro alla fine del primo mandato, ha sciolto le riserve e sarà ancora alla guida della lista ‘W Petacciato viva’. Con il quasi 51enne dirigente d’azienda e presidente del Cosib dovrebbero esserci quasi tutti i consiglieri comunali uscenti e la Giunta che l’ha accompagnato per 5 anni, quindi gli assessori Antonio Di Pardo, Nicola Del Re e Federica Capodaglio, a esclusione dell’assessora all’Urbanistica Luisa Caruso che ha deciso di passare la mano. Non dovrebbe esserci nemmeno il presidente del Consiglio Comunale uscente, Luigi Monti. Probabile quindi l’inserimento di quattro o cinque volti nuovi.

Dall’altro lato della barricata le due minoranze di questa consiliatura, dopo aver condotto diverse battaglie insieme, dovrebbero convergere in un’unica lista che comprenderebbe i due candidati sindaco usciti sconfitti dalla competizione del 2017, vale a dire Giuliana Ferrara (Partito Democratico) e Matteo Fallica (M5S). Probabile anche la ricandidatura di un altro consigliere comunale di minoranza, l’ex assessore Antonio Staniscia.

Salvo sorprese delle ultime ore che non si possono escludere, il capolista dovrebbe essere il 61enne avvocato petacciatese Giuseppe Franceschini, già consigliere comunale di minoranza dal 2007 al 2012 quando si candidò nella lista capitanata da Angelo Greco, sconfitta da Gabriele La Palombara. Le trattative intanto proseguono e andranno avanti verosimilmente nei prossimi giorni.

Si voterà in giornata unica domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e come sempre negli ultimi anni le tre sezioni elettorali saranno sistemate nel seggio della scuola di via Tremiti. (RM)