Un furto compiuto in pieno giorno da una banda di 5 persone, in azione con un’Audi scura, che sono riuscite a ripulire un’abitazione del paese vecchio di Petacciato nel giro di un quarto d’ora. Altri colpi avvenuti persino con i proprietari in casa alla periferia sud di Termoli sulla strada che porta a San Giacomo.

Non si placa l’ondata di furti che negli ultimi mesi ha colpito diverse aree del Basso Molise. A Petacciato, dopo un periodo di relativa tranquillità che è seguito a diversi colpi avvenuti sia nelle abitazioni che nelle fabbriche della zona industriale lo scorso inverno, nei giorni scorsi è avvenuto un altro furto inquietante.

Una banda a bordo di una Audi A6 di colore nero ha ripulito un’abitazione all’ingresso del paese, dal lato delle cosiddette ‘case vecchie’. I Carabinieri della locale stazione indagano su un filmato che ritrarrebbe quattro persone saccheggiare l’appartamento mentre una quinta persona alla guida avrebbe fatto da palo. Il tutto in pieno giorno, nel primo pomeriggio di una giornata soleggiata, nel giro di 15 minuti.

Difficile dire se si tratti della banda che già aveva colpito altrove di recente. Poche settimane fa a Campobasso e dintorni era stata individuata la cosiddetta ‘banda della Mercedes’, perché i ladri agivano a bordo di una vettura di grossa cilindrata del noto marchio tedesco. Nel 2020 invece un’altra ‘banda dell’Audi’ era stata invece catturata dalle forze dell’ordine dopo aver seminato il panico in Molise per quasi due anni.

In questo fine settimana invece i ladri sono tornati ad agire nell’area che da Difesa Grande porta verso San Giacomo degli Schiavoni. Sarebbero almeno tre le villette in cui i malviventi sono riusciti a penetrare, in un caso persino con i proprietari in casa che li avrebbero scoperti sul fatto facendoli fuggire.

Resta forte il sospetto che nel Basso Molise ma anche nell’entroterra della nostra regione siano in azione più bande criminali, probabilmente provenienti dalla vicina Puglia dove esistono vere e proprie squadre organizzate per compiere furti di questo genere oltre che gli ormai consueti furti d’auto più volte segnalati anche nel centro di Termoli.