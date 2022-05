Pesci morti nel canale del torrente Saccione, allarme sostanze tossiche in acqua

Pesci morti trovati in grande quantità in un canale di raccolta delle acque del consorzio di bonifica che sfocia nel torrente Saccione, in agro di Campomarino. La scoperta è stata fatta questa mattina dal Nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Campomarino, coordinato dal comandante Antonio Di Lena.

Gli agenti preposti alle verifiche ambientali sono intervenuti verificando la segnalazione di decine e decine di pesci morti sul fondale del canale, un fatto che apre al sospetto che nel torrente – di conseguenza nei canali di bonifica – siano state immesse o sversate sostanze dannose e velenose.

Le indagini sono in corso ed è intervenuta l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Arpa Molise, che ha effettuato dei prelievi. I campioni sono stati portati in laboratorio per accertare che tipo di sostanza sia finita in quelle acque. La zona è a vocazione agricola: si producono ortaggi, grano, alberi da frutta e la presenza di pesci morti rappresenta un forte segnale di preoccupazione anche per tutti gli agricoltori che hanno terreni in quella zona.

Solo qualche settimana fa si era verificato un episodio analogo nelle acque del lago di Occhito, dove si è registrata una singolare moria di carpe. Su questo episodio sono ancora in corso accertamenti.