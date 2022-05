Pesca e caro gasolio, la marineria termolese ricomincia lo sciopero

‘Strozzati’ dal caro gasolio, gli armatori termolesi (e non solo) hanno deciso di incrociare le braccia per una settimana. Si è tenuta stamane, al mercato ittico nel porto di Termoli, la riunione tra gli armatori della zona del medio e basso Adriatico: venivano da Puglia, Abruzzo e Marche, oltre ovviamente ai rappresentanti della marineria termolese.

L’ultimatum lanciato lo scorso 7 maggio da Pescara al Governo è scaduto oggi e gli armatori hanno deciso che l’unica soluzione – obbligata – sia quella dello sciopero. Uno stato di agitazione che perdurerà per una settimana: le barche resteranno ormeggiate in porto e non ci sarà pescato.

leggi anche Settore al collasso Pesca, diktat al Governo: “Risposte entro 15 giorni o marinerie si fermeranno”

Il settore è allo stremo e con questo ennesimo ‘grido’ cerca di far arrivare la sua voce alle Istituzioni nazionali.