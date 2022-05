Sanità

Personale insufficiente per i turni, proclamato stato di agitazione. Sindacati: “Pronti a scioperare”

"Nei pronto soccorso e al 118 non vi è personale sufficiente per garantire la copertura dei turni h 24", denunciano le segreterie di Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi, Nursing up