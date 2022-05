Oltre un chilogrammo di marijuana è stato trovato nell’abitazione di un pregiudicato termolese dagli agenti del commissariato di Termoli durante una perquisizione. Intorno alle ore19, secondo quanto appreso, è avvenuto il controllo mirato della Polizia, il cui esito ha confermato i sospetti. Lo stupefacente è stato sequestrato e in queste ore, nella serata di oggi venerdì 27 maggio, si stanno espletando le procedure di rito.

Il giovane si trovava ristretto ai domiciliari per una precedente misura cautelare in considerazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Era stato arrestato all’inizio di aprile per una modica quantità di cocaina e successivamente assolto per il reato di spaccio.

seguono aggiornamenti