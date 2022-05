Perdonare i peccati per una vita nuova

Ascensione – Anno C

Il perdono dei peccati nel suo nome (Lc 24,46-53)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

L’Ascensione di Gesù non significa il suo allontanamento dagli uomini, ma piuttosto un fare spazio ai suoi discepoli, renderli protagonisti nell’annuncio del vangelo. Gesù non vuole essere sempre al centro della scena, agisce dietro le quinte, attraverso quella presenza efficace ma invisibile che è lo Spirito. Tuttavia detta i criteri per un annuncio veritiero: innanzitutto ricorda ai discepoli che il messaggio che devono portare nasce da un’esperienza di violenza subita: il Cristo patirà. Ma la violenza non è l’ultima parola, perché c’è sempre una vita che risorge.

In questo annuncio paradossale consiste il vangelo: la vita che rinasce dalla morte, la luce che viene dopo il buio; non minacce o condanne ma speranza e incoraggiamento a vivere. Per questo il primo scopo è quello della conversione, letteralmente un cambiare mente, punto di vista: spesso ci si adagia sul cinismo e il disincanto ed è per questo che non si osa più sognare un futuro migliore. Il cambiamento poi è sempre legato al perdono dei peccati, al tendere la mano per aiutare a superare quel male che ci schiaccia e non ci permette di vivere davvero. È questo che dobbiamo annunciare nel suo nome evitando il rischio troppe volte corso nella storia cristiana di portare nel suo nome violenza e morte, emarginazione e condanne.

Il vangelo di Luca si chiude con lo stesso sentimento con cui è iniziato, quando l’angelo ha annunciato la nascita di Gesù ai pastori: la gioia. I discepoli non sono tristi perché Gesù è assente perché sanno che ormai è presente in loro e attraverso di loro. La tristezza che Nietzsche rimproverava ai cristiani e che spesso si ritrova in chi si erge a difensore della fede contro gli altri, è indice che non si lascia trasparire il vangelo nel proprio annuncio, ma si cede alla tentazione di mettere solo se stessi al centro, contraddicendo lo stile di Gesù.