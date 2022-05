“L’attenzione ai giovani da parte del governo regionale guidato da Donato Toma è zero”: le parole di Micaela Fanelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, spiega perchè i dem abbiano deciso di dedicare un altro incontro – un’Agorà, come è stata definita – ai giovani e al lavoro, un aspetto chiave per il rilancio economico del Molise e di tutta l’Italia soprattutto grazie alle misure previste nel Next generation e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Purtroppo c’è l’idea che i giovani vadano sfruttati dal punto di lavorativo“, la denuncia forte ed estremamente reale di Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento europeo. “I giovani devono accettare di lavorare gratis non in un’ottica di formazione, ma per anni, con tirocini sottopagati e precarietà assoluta”.

Peccato che nella nostra regione, nonostante l’alta percentuale di laureati, tanti giovani poi decidono di andare via: i più lasciano il Molise perchè non offre occasioni e opportunità di lavoro, come emerge dall’analisi del professore dell’Università del Molise Fabrizio Nocera, ospite dell’evento di ieri pomeriggio (12 maggio) moderato dal segretario del Pd Medio Molise Andrea Vertolo.

“Tra i giovani molisani c’è un’alta percentuale di laureati ma, al tempo stesso, c’è una mobilità avanzata. Parliamo di persone che poi sono costrette a lasciare il Molise, la cosiddetta fuga dei cervelli”, sottolinea il docente. “La percentuale di laureati in Molise è superiore alla media italiana e a quella del Mezzogiorno. Ma poi assistiamo ad una forte mobilità dei laureati”, aggiunge Nocera. Per evitare la desertificazione della nostra regione il professore suggerisce: “Dobbiamo cercare di trattenere i giovani , incrementare la quota di stranieri e favorire l’immigrazione di ritorno”.

Poi spazio alle esperienze positive dei giovani ‘resilienti’ che hanno deciso di restare in Molise e di chi sta cercando di ricavarsi uno spazio nel mondo del lavoro: Mario Masella, ad esempio, ha lanciato il progetto ‘Visitaly’ per la promozione del territorio tramite la produzione di contenuti sia video che fotografici. Prima di lui avevano raccontato la loro prima esperienza al Municipio di Isernia Federica Vinci e Umberto di Giacomo, rispettivamente vice sindaco e consigliere comunale da pochi mesi eletti nel capoluogo pentro.

Tonio Campolieti, invece, racconta com’è nata ‘La via dei contrabbandieri’: “Dal recupero di terreni abbandonati abbiamo iniziato a produrre olio extravergine di oliva, poi abbiamo iniziato a produrre grani antichi. Poi abbiamo ampliato la produzione ai pomodori. Perchè ci chiamiamo ‘La Via dei Contrabbandieri’? Perchè siamo nati sul lago di Occhito, dove c’era la via dei contrabbandieri che, prima della realizzazione del lago (che è artificiale), collegava il Molise alla Puglia. Il primo uliveto che abbiamo recuperato si trova in questa strada. Sfruttiamo quello che non è stato utilizzato da 30 anni. Richieste alla politica? Le persone hanno belle idee ma la politica a volte è scettica su queste idee”.

Rimettere al centro dell’agenda politica: questo l’obiettivo del Pd. E questo terreno sarà uno dei punti su cui si salderà l’alleanza con il Movimento 5 Stelle alle prossime Regionali 2023. “Speriamo che l’anno prossimo i molisani ci diano la possibilità di dare una svolta a questa regione”, rilancia Angelo Primiani (M5S) anche lui ospite dell’incontro e collegato da remoto dal Consiglio regionale assieme al capogruppo Pd Micaela Fanelli. Entrambi erano impegnati nella seduta dedicata al bilancio.