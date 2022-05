Pattinaggio a rotelle, medaglie e primati per il Centro Sportivo di Campobasso

Si è disputato solo a metà il Campionato Regionale di corsa su pista in programma a L’Aquila. In mattinata, hanno gareggiato le categorie giovanissimi ed esordienti mentre nel pomeriggio gli atleti delle categorie ragazzi, allievi e superiori hanno dovuto rinunciare alla competizione a causa della pioggia, nonostante lo sforzo degli organizzatori del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano che hanno pulito e asciugato la pista per ben due volte.

Grosse soddisfazioni per il Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso che ha fatto incetta di medaglie sia nella categoria giovanissimi che nella categoria esordienti.

Nei giovanissimi, oro e argento per Serena Di Cillo ed Elisabetta Paladino nella gara di destrezza. Nella due giri sprint, le stesse atlete si sono spartite parimerito il secondo posto e nella gara lunga sui 5 giri in linea Serena ha chiuso al secondo posto ed Elisabetta al terzo posto. Molto bene hanno fatto anche le altre giovanissime in gara: Emanuela Di Zinno, Alessandra Monti e Marika Perugini, quest’ultima prima in batteria sia nella gara sprint che nella lunga.

Negli esordienti, medaglia di bronzo per Caterina Di Zinno nella gara di destrezza e per Maddalena Di Zinno nella due giri sprint. Nella lunga sugli 8 giri in linea, secondo posto per Martina Palumbo e terzo posto per Sofia Macari. Ha ben figurato anche Diana Muntean in tutte le specialità. Nella classifica parziale per società, la ASD CS Pattinaggio Campobasso si è piazzata al primo posto, davanti al Cus Molise.

Le gare rinviate si recupereranno mercoledì 18 maggio, quando le atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso saranno chiamate a tornare a L’Aquila per l’ultimo impegno agonistico della stagione. Scenderanno in pista: Sara Storto per la categoria ragazzi 12, Francesca Del Fiore, Alessia Fuschino, Chiara Palumbo, Giordana Paolini, Valeria Pilone e Chiara Sammartino nella categoria ragazze e Simona Pinto nelle allieve.