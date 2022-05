Un pannolino sporco abbandonato sul lungomare nord di Termoli. L’immagine fotografata davanti all’accesso libero denominato ‘Il Fratino’ nel pomeriggio di venerdì 13 maggio, una delle prime giornate di mare del 2022, evidenzia da un lato ancora una volta l’inciviltà di chi lascia l’immondizia in strada, ma dall’altro anche la carenza di cestini per gettare i rifiuti.

Infatti all’ingresso dei vari accessi al mare mancano dei bidoni che possano essere utilizzati dai tanti che scelgono di andare in spiaggia libera e questo comporta abbandoni sconsiderati che, pur non giustificabili, risultano in questo modo ancora più probabili.

La speranza è che in vista dell’estate vengano posizionati nuovi gettacarte e passaggi più frequenti della raccolta rifiuti, specie nelle giornate di pienone in spiaggia.