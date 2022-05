Cercasi gestore per il nuovo campo da padel di Campomarino. Lo sport del momento, praticato da un numero sempre più alto di persone, sta conoscendo in questi ultimi mesi la realizzazione di un gran numero di nuovi campi.

Così è successo anche a Campomarino, dove ora l’Amministrazione comunale guidata da Pierdonato Silvestri ha pubblicato un bando per assegnare la struttura all’aperto di via dei Ciclamini in gestione per i prossimi due anni. Il canone da versare al Comune è stato fissato in 2mila euro all’anno, secondo quanto previsto dal regolamento comunale sull’utilizzo degli impianti sportivi.

Potrebbe essere quindi un’occasione importante, vista la grande diffusione di questa disciplina negli ultimi tempi, favorita anche dalla pandemia per l’assenza di contatto fisico, la possibilità di stare all’aria aperta e di giocare indifferentemente fra uomini e donne.

A Termoli, dopo la trasformazione di un vecchio campo di calcetto in via Asia nella prima struttura da padel della città, da qualche mese è stata aperta una struttura ancora più grande e frequentatissima in via Cardarelli, lungo la provinciale 111 che conduce a San Giacomo, con ben cinque campi coperti a disposizione e altri che dovrebbero essere realizzati a breve.

Ma in molti paesi molisani sono stati realizzati ex novo o trasformati vecchi campi, grazie alla crescente domanda di appassionati sportivi.

Il Bando per il campo da padel