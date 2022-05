Dodici posti da dirigente medico in ortopedia e traumatologia, due psichiatri, undici cardiologi e altri ventitré posti da dirigente medico per anestesia e rianimazione.

Sono 48 in tutto i posti messi a bando dall’Asrem che proprio oggi ha pubblicato sul suo albo pretorio gli avvisi pubblici per reclutare personale.

La carenza di medici nelle strutture ospedaliere della regione continua ad essere un problema molto grave e sentito in Molise dove oltre all’avviso pubblico per titoli sono stati contestualmente indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a queste 48 assunzioni a tempo indeterminato.

Nelle graduatorie che si formeranno sulla scorta delle domande che arriveranno per gli avvisi, anestesisti e rianimatori sono i più ricercati. Entro 30 giorni bisogna candidiarsi, come leggiamo sull’albo pretorio dell’azienda sanitaria regionale del Molise, e per i due anni successivi all’assunzione ci sarà un vincolo di permanenza nell’Asrem