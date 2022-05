Omicidio Romina De Cesare, consigliera di Forza Italia: “Era dolcissima, una morte incomprensibile”

Linda Dall’Olio, consigliera di Forza Italia al Comune di Isernia e coordinatrice regionale di Azzurro Donna Molise (un movimento interno al partito di Berlusconi), conosceva Romina De Cesare, la donna di 36 anni strangolata dopo una lite e poi uccisa con dieci coltellate dall’ex fidanzato. “La ricordo tra i banchi del liceo che frequentavamo insieme”, sottolinea la Dall’Olio che descrive la giovane come una ragazza “dolcissima”. Per questo “apprendere la notizia di questa tragedia sconvolge gli animi di tutti noi”.

Non nasconde il suo sgomento la consigliera comunale di Forza Italia che rivolge il suo pensiero alla comunità di Cerro al Volturno, il piccolo paese della provincia di Isernia da cui Romina e il suo omicida, il 38enne Pietro Ialongo, erano nati. Si erano trasferiti a Frosinone e proprio nell’appartamento in via del Plebiscito in cui abitavano, nonostante si fossero lasciati e lei aveva iniziato a frequentare un altro uomo, la donna è stata uccisa. Ialongo è stato arrestato dopo aver confessato l’omicidio la scorsa notte. I Carabinieri lo avevano trovato seminudo e in stato confusionale, sulla spiaggia di Sabaudia.

“Due famiglie distrutte da un altro femminicidio, l’ennesimo episodio di violenza efferata nei confronti di una donna che questa volta ci colpisce molto da vicino”, commenta Linda Dall’Olio. “Da donna e da amministratore, a nome di Azzurro Donna Molise, partecipo al dolore dei familiari della vittima e a quello della comunità di Cerro al Volturno. Che questo dolore, che oggi sentiamo così vicino, così struggente, ci permetta una profonda e concreta riflessione, come singoli e come società, affinché mai più nessuno debba piangere una morte così incomprensibile”.