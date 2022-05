Olimpiadi delle Lingue e Civiltà classiche, studente isernino sul podio

Medaglia di bronzo per Ercole Pallante, studente della classe V C Liceo Scientifico dell’ISIS “Majorana-Fascitelli” di Isernia, alla decima edizione delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà classiche.

Un risultato prestigioso ottenuto attraverso un rigoroso lavoro fatto di studio, tenacia e, soprattutto, tanta passione per le discipline umanistiche, riferiscono dalla scuola del capoluogo pentro che annuncia la notizia.

Allo studente è stato conferito il terzo posto nella classifica nazionale per la sezione A (Lingua e Civiltà Latina) per “la brillante illustrazione della tematica e la puntuale disamina del dossier proposto, l’analisi delle fonti condotta da un punto di vista personale, con collegamenti originali tra autori e testi di epoca e generi differenti, per l’autonoma sensibilità e coerenza di metodo”.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma presso la Sala Spadolini, in via del Collegio Romano 27, con la proclamazione dei vincitori della X edizione delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà classiche, alla presenza di Dirigenti dei Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e di Accademici delle Università di Bologna, Milano e Verona, oltre che del Professor Franco Montanari, grecista di fama internazionale e docente ordinario di Letteratura Greca presso l’Università degli Studi di Genova.

A lui e ai suoi docenti le congratulazioni di tutto l’istituto.