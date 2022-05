È stato ricevuto con grande piacere questa mattina a Palazzo San Giorgio, dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, il nuovo ambasciatore britannico, Ed Llewellyn accompagnato in questa visita ufficiale a Campobasso dal Consigliere affari esteri e sicurezza, Laurence Donaghy.

Lord Edward Llewellyn è stato nominato a febbraio 2022 ambasciatore di Sua Maestà britannica presso la Repubblica Italiana e Ambasciatore non residente presso San Marino.

Llewellyn in precedenza è stato Ambasciatore britannico in Francia da novembre 2016 ad agosto 2021. Prima di questo incarico è stato Capo gabinetto presso Downing Street per l’allora Primo Ministro David Cameron (dal 2010 al 2016) e prima ancora Capo gabinetto per David Cameron quando ricopriva la carica di leader dell’opposizione (dal 2005 al 2010).

Il sindaco Gravina e l’Ambasciatore si sono intrattenuti in un colloquio privato durato circa mezz’ora.

“Non possiamo che essere lieti sia della visita istituzionale di oggi, che l’ambasciatore britannico ha voluto fare alla nostra città, e sia delle belle parole che lo stesso lord Edward Llewellyn ha speso sul nostro paese e in particolare sul nostro territorio che è stato un punto importante di discussione nel corso del nostro incontro. – ha dichiarato al termine il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – La visita di oggi è servita anche per augurare al nuovo Ambasciatore britannico in Italia un buon e proficuo lavoro diplomatico da svolgere nell’interesse reciproco della sua e della nostra nazione.”