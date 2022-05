Una nuova responsabile per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Vasto, struttura alla quale molte neomamme del Molise si rivolgono abitualmente. Si tratta della dottoressa Patrizia Brindisino che prenderà servizio domani, mercoledì 1 giugno, con un incarico della durata di cinque anni.

Il contratto è stato firmato per la Asl Lanciano Vasto Chieti dal direttore generale, Thomas Schael dopo l’Avviso interno e la procedura per la nomina.

Patrizia Brindisino, originaria di Lecce, di formazione neonatologa – così riferisce l’Ansa -, dal 1997 è dirigente medico nell’unità operativa complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Chieti di cui è stata anche direttore facente funzione per oltre quattro anni, tra il 2015 e il 2019. Tra febbraio 2005 e luglio 2006 è stata sostituto responsabile dell’unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale di Guardiagrele. Lavorando in tutte le sezioni in cui si articola la Neonatologia, ha maturato un’esperienza completa nell’assistenza al neonato sano e patologico, a termine e pretermine in condizioni critiche, nella gestione delle emergenze in sala parto, nell’assistenza al neonato in terapia intensiva.

Anche il direttore dell’Asl vastese sottolinea l’importanza della nomina per il territorio bassomolisano, oltre che per quello abruzzese.

“La dottoressa Brindisino rappresenta una grande professionalità – così il direttore dell’Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael -. Le affidiamo una pediatria che ha anche una valenza importante per il Vastese e il Basso Molise come punto nascita. La sua esperienza nella terapia intensiva neonatale ci rassicura e rassicura tutte le donne che scelgono Vasto per la gestione della gravidanza e tutti i genitori. A Vasto sarà importante anche il raccordo con i pediatri del territorio”.

“Quello di Vasto è un importante punto nascita – le parole di Patrizia Brindisino – al quale porterò la mia esperienza di neonatologa, con l’obiettivo di incrementare i rapporti con la pediatria del territorio e rafforzare la collaborazione con gli altri centri Hub di Pediatria della Asl“.