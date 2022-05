Ha preso avvio il progetto di nuoto e inclusione Nuotoinsieme promosso dalla Cooperativa Sociale MediHospes in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sportclub: il progetto coinvolge le beneficiarie del Centro Collettivo Santo Spirito di Ururi, dove ha sede l’accoglienza di 15 donne sole con bambini, ospiti del Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui è titolare il Comune di Termoli, proprio in partenariato con i Comuni di Ururi e Larino.

Nuotoinsieme si propone di accrescere il benessere psicofisico e relazionale delle signore ospiti del Centro Sociale, delle loro figlie e figli attraverso attività di nuoto, sviluppando nel contempo una maggiore conoscenza del contesto ospitante e, quindi, attivando processi di inclusione sociale nello stesso.

Il progetto si svolge presso l’impianto di via Garibaldi, nel Centro Sportivo dove ha sede l’Associazione; per lo svolgimento delle lezioni si avvale di istruttori qualificati dalla Federazione Italiana Nuoto, laureati in Scienze Motorie e in possesso di brevetti professionali per l’insegnamento.

In questa prima fase (che si concluderà la prima settimana di luglio circa), Nuotoinsieme è strutturato in 16 incontri, ma l’obiettivo è che il progetto possa proseguire nel corso dell’estate, diventando sempre più strutturalmente luogo di apprendimento e di interazione tra gli abitanti, “vecchi e nuovi”, della comunità ururese.

Questa è solo una delle molteplici iniziative che il progetto Sai, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Termoli, sempre sensibile a iniziative di questo tipo, si appresta a realizzare nell’interesse della collettività locale.

Si coglie l’occasione per ringraziare sin da ora il Comune di Ururi per la disponibilità dimostrata nella realizzazione di tale progetto.