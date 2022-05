Notte dei santuari, il Molise nel progetto ‘Ora viene il bello’

Con la Notte dei Santuari parte in tutta Italia il progetto ‘Ora Viene il Bello’ promosso dalla Pastorale del Turismo, Sport, Pellegrinaggi della Conferenza Episcopale Italiana.

La notte dei Santuari è un’iniziativa, di ampio respiro nazionale, che mette in risalto il grande valore simbolico che hanno questi luoghi dello Spirito nel tessuto sociale, culturale e spirituale del Popolo santo di Dio. Nei Santuari si esprime la semplicità e la profondità di una genuina spiritualità, della fede e della pietà popolare che accomuna milioni di persone che, insieme, in pellegrinaggio, camminano incontro al Signore.

Con progetto Ora Viene il Bello vogliamo manifestare l’impegno a risvegliare la speranza nel nostro Paese e nella nostra Regione, l’impegno a lavorare con le realtà del territorio, l’impegno a realizzare sul territorio esperienze capaci di far sentire ogni uomo e donna ospitati da comunità che sanno ascoltare, accompagnare e generare sogni e speranze, l’impegno a scegliere la gentilezza come stile, con un atteggiamento che racconta simpatia ed empatia verso tutti, in modo incondizionato, l’impegno ad essere sempre onesti e trasparenti nell’offerta delle esperienze, consapevoli che daranno a tutti la possibilità di trovare un pizzico di speranza per aver partecipato e a molti un pezzo di pane da portare a casa per aver lavorato.

Mercoledì 1 giugno alla Basilica minore della Madonna Addolorata di Castelpetroso, Patrona del Molise, i vari momenti del programma racchiudono i cinque ambiti del progetto che ha come tema centrale per tutti la speranza: preghiera, il gioco, l’accoglienza, la promozione, il cammino.

In occasione della Notte dei Santuari sarà, tra gli altri, presentata l’iniziativa dell’Ecomuseo del Matese – Terre di spiritualità che vede insieme 13 comuni dell’area del Matese a promuovere il territorio e a proiettarlo verso il Giubileo del 2025, le attività dell’open school e del laboratorio cinematografico di Comunità diffuso, le mappe tattili, un modello di casa di comunità.

Il programma entra subito nel vivo. Il giorno 2 giugno è previsto già il primo appuntamento con la camminata –pellegrinaggio da Petrella Tifernina al santuario della Madonna della Difesa a Casacalenda.