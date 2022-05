Nel giardino di via Depretis un albero intitolato al dottor Sergio Zarrilli

Questo pomeriggio al “Giardino della Rinascita”, in via Agostino Depretis a Campobasso, l’associazione “Nati per Leggere Molise” ha chiamato a raccolta tutti i suoi volontari, le famiglie e i loro bambini, per la cerimonia di intitolazione di un magnifico albero, un Liquidambar, alla memoria del medico pediatra Sergio Zarrilli.

Il professionista morto prematuramente che nella sua vita e nel suo lavoro tanto insisteva sull’importanza educativa della lettura. Ai suoi piccoli pazienti non mancava mai di suggerire – piccoli e grandi – qualche buon libro di immagini o da leggere, purchè avessero a che fare sin da subito con la magia delle pagine scritte.

Tanti i bambini che oggi hanno voluto quindi ricordare il dottor Zarrilli e a tutti loro, anche in questa occasione, i volontari di #NatiperLeggere hanno regalato la lettura di qualche bella storia.