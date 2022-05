Navetta Sun Bus, gli orari di giugno: solo nei weekend e per lungomare nord. Da luglio si cambia

Parte sabato prossimo, 4 giugno, il servizio navetta mare “Sun Bus” voluto dall’amministrazione comunale. Il servizio, come già annunciato, sarà operativo tutti i week-end del mese di giugno per il lungomare nord Cristoforo Colombo.

Di seguito la locandina con tutti gli orari e tutte le fermate. Indicativamente ci sarà una navetta ogni 20 minuti a partire dalle 9.10 e fino alle 19.

Dal prossimo mese di luglio, invece, il servizio navetta “Sun Bus” sarà a disposizione tutti i giorni per entrambi i litorali, dunque anche per quello di Rio Vivo che a giugno non sarà servito.

Il servizio navetta per il mare è gratuito.