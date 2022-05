La Molise Cycling Team si appresta a vivere una settimana entusiasmante sia dal punto di vista agonistico che associativo. Domenica 29 maggio infatti sarà presente con 11 atleti nella gara regionale “Matese Mtb Race” organizzata dai “cugini” della Matese Mountain bike.

La gara, con partenza da Bojano, si snoda lungo un bellissimo percorso tra le montagne con single track mozzafiato e strade sterrate, discese tecniche e salite dure. La gara è di 45 km per 1450 metri di dislivello ed è valida anche per il circuito federale Abruzzo e Molise.

L’evento associativo “Alla scoperta di Bosco Faiete”, organizzato col patrocinio del Comune di Campobasso ed in collaborazione con le “Guardie Ambientali di Bosco Faiete”, si terrà il 2 giugno con ritrovo alle ore 9 presso la struttura alle spalle del “Gemelli Molise”.

Aperto a tutta la cittadinanza che ama la natura, verranno organizzai 2 giri in mountain bike (uno più tecnico ed uno più semplice) lungo i meravigliosi sentieri di Monte Vairano, una camminata con accompagnatore agli scavi archeologici del sito ed un percorso formativo appositamente pensato per i bambini alle prime armi con la bicicletta. Il casco è obbligatorio per tutti.

La giornata si concluderà con un “pasta party” a cura delle “Guardie ambientali” nel meraviglioso plesso di Bosco Faiete.

La manifestazione è volta a promuovere i nostri bellissimi territori, ricchi anche di storia e cultura nonché sviluppare e sensibilizzare all’uso sempre più frequente delle due ruote, muscolari o a pedalata assistita che siano.