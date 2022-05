Fiamme e fumo nero che si è sprigionato. Un motorino ha preso fuoco, per cause ancora non chiare, sul lungomare nord – nel parcheggio di via Amerigo Vespucci – di Termoli nel pomeriggio di oggi.

Prontamente intervenuta una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco della città adriatica.

Grande spavento per chi ha assistito alla scena nonchè per chi aveva il proprio mezzo parcheggiato nelle vicinanze.