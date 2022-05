C’è chi, appena divulgato il programma dall’associazione “Attraverso il Molise”, ha prenotato una giornata nella forra del Callora come regalo d’amore alla fidanzata. E c’è chi, invece, come è accadauto domenica primo maggio, per trascorrere una giornata diversa, messo a conoscenza delle nuove attività fra i monti del Molise, ha scelto di regalare una giornata adrenalinica agli amici fra torrenti, boschi, rocce e cascate. E il successo è stato assicurato. Sì, perchè i molisani si stanno scoprendo – grazie alle attività promosse dall’Associazione che fa capo alle guide Ernesto Rossi e Francesco Cimino – amanti appassionati degli sport acquatici.

Appuntamenti sold-out quelli divulgati nei giorni scorsi, tanto che il programma – a grande richiesta – è stato riproposto ad appassionati, visitatori, curiosi, turisti e a chiunque voglia immergersi nel paesaggio del Molise. Sì – e lo dicono Francesco ed Ernesto – le discese nelle gole impervie delle nostre montagne, in quei posti normalmente inaccessibili, immersi nella natura incontaminata (dicasi canyoning o torrentismo) “piacciono davvero un a tutti: a grandi e piccini, famiglie, single, coppie e gruppi di amici”.

Una nuova attività che sta prendendo piede è anche l’acquatrekking: una forma di escursionismo che prevede la risalita dei fiumi o dei torrenti controcorrente con i waders (tuta con stivali). Si va alla scoperta degli ambienti fluviali accompagnati da una guida ed è quindi un nuovo modo di vivere la natura in completa fusione con l’ambiente.

Ecco quindi un’altra settimana di primavera all’insegna di escursioni e avventure nella natura molisana che nel fine settimana ha raddoppiato gli appuntamenti proprio con il canyoning e l’acquatrek. Nell’elenco sono state anche riconfermate le consuete passeggiate con degustazioni, le quotidiane uscite in e-bike, a cavallo, in quad e parapendio e la nuova attività di falconeria in compagnia delle “Poiane di Harris”.

Ecco il dettaglio delle attività, dal 9 al 15 maggio:

Canyoning nella forra del Callora: sabato alle 14.00 e domenica alle 9.00 a Roccamandolfi (Is).

Acquatrek fluviale: sabato alle 16.00 e domenica alle 10.00 a Sant’Agapito (Is).

Trekking alla ricerca del tartufo con degustazione: sabato alle 10.00 a Busso (Cb).

Falconeria, approccio ai rapaci: sabato ore 16.00 a Montecilfone (Cb).

Trekking sulle cascate di Carpinone: sabato e domenica alle 10.00 e alle 16.00 a Carpinone (Is).

Trekking sul PonteTibetano: sabato alle 10.00 e domenica alle 10.00 e alle 16.00 a Roccamandolfi (Is).

E-bike tour nella Riserva Naturale Orientata: sabato e domenica tra le 9.30 e le 18.00 a Pesche (Is).

Escursione a cavallo sui Colli del Matese: sabato alle 16.00 e domenica alle 10.00 e alle 16.00 a Sant’Agapito (Is).

Escursione in quad: sabato e domenica tra le 9.30 e le 16.00 a Pescopennataro (Is).

Passeggiata in vigna con degustazione di Tintilia: domenica alle 10.00 a Baranello (Cb).

Trekking al Santuario Rupestre “Madonna del Piede”: domenica alle 16.00 a Longano (Is).

Escursione su Jeep 4×4: domenica alle 10.00 a Isernia.

Parapendio sulla Valle del Trigno: domenica tra le 10.00 e le 18.00 a Montefalcone del Sannio (Cb).

Tutti i giorni, incluso il weekend:

Escursione su Jeep 4×4: appuntamento alle 10.00 e alle 19.00 a Isernia.

Parapendio sulla Valle del Trigno: appuntamento tra le 9.00 e le 18.00 a Montefalcone del Sannio (Cb).

Escursione a cavallo sui Colli del Matese: appuntamento alle 10.00 e alle 16.00 a Sant’Agapito (Is).

Trekking sul Ponte Tibetano: appuntamento alle 10.00 e alle 16.00 a Roccamandolfi (Is).

Trekking sulle cascate di Carpinone: appuntamento alle 10.00 e alle 16.00 a Carpinone (Is).

E-bike tour nella Riserva Naturale Orientata: appuntamento tra le 9.00 e le 18.00 a Pesche (Is).

Passeggiata in vigna con degustazione di Tintilia: appuntamento alle 10.00 a Baranello (Cb).

Trekking alla ricerca del tartufo con degustazione: appuntamento alle 10.00 a Busso (Cb), tranne la domenica.

Trekking al Santuario Rupestre “Madonna del Piede”: appuntamento alle 16.00 a Longano (Is).

Acquatrek fluviale: appuntamento alle 16.00 a Sant’Agapito (Is).

È possibile partecipare alle attività sia in gruppo che singolarmente, previa prenotazione. Le attrezzature necessarie saranno fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro. Le adesioni sono aperte a tutti, esperti e principianti. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.