Molisana uccisa a colpi di lama, indagato l’ex compagno di Cerro al Volturno

Romina De Cesare, giovane donna di 36 anni, originaria di Cerro al Volturno ma residente a Frosinone per motivi di lavoro, è stata uccisa con numerose coltellate all’addome nel centro storico del centro ciociaro. E per la sua morte è astato fermato ed è sorvegliato all’ospedale di Latina un 38enne anche lui di Cerro al Volturno.

L’uomo, Pietro Ialongo, è stato fermato dalla polizia in stato confusionale a Sabaudia. Secondo le indagini l’omicidio risale a lunedì.

A chiedere l’aiuto del 113 è stato l’attuale fidanzato della donna (una guardia giurata di Alatri) insospettito dal fatto che da diverse ore non riuscisse più a rintracciare la giovane. Quando le Volanti della Questura hanno sfondato la porta dell’appartamento con l’ausilio dei Vigili del Fuoco hanno trovato la giovane senza vita ed in una pozza di sangue.

Le indagini sono state indirizzate subito sul delitto “passionale” a fronte anche delle diverse coltellate sul corpo della giovane, oltre 20. Indiscrezioni raccontano di una vecchia relazione tra la donna e il 38enne che era finita male a causa della gelosia morbosa di lui e quindi la scelta di Romina di lasciarlo e rifarsi una vita.

Sulla bacheca facebook di Romina era lei stessa che confidava ai social i suoi timori rispetto alla violenza e ai rapporti morbosi. Anche il 21 novembre scorso, Giornata Mondiale Contro la Violenza delle donne, aveva postato un’immagine-simbolo per ribellarsi ai soprusi da parte dell’uomo.

Intanto, il 38enne individuato su una spiaggia a Sabaudia dai militari dell’Arma, presunto omicida, si trova in ospedale in stato di choc. E’ piantonato. Nei suoi confronti alle 22 circa non risultavano provvedimenti restrittivi: il magistrato sta valutando gli elementi finora raccolti. Ulteriori sviluppi si avranno nelle prossime ore.