Esplode la festa anche tra i molisani che hanno il ‘cuore’ rossonero: caroselli di auto, bandiere e cori per il Milan campione d’Italia. I tifosi dei Diavoli non hanno nascosto la loro irrefrenabile gioia per la conquista dello scudetto a distanza di undici anni dall’ultimo trofeo di colore. É il diciannovesimo nella storia, il primo dopo 11 anni di digiuno, del blasonato club che oggi pomeriggio – 22 maggio – ha battuto nettamente il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Ad assistere alla partita – vista in 100 Paesi in tutto il mondo – anche il patron Paul Singer, numero uno del Fondo Elliot proprietario del sodalizio, oltre al capo della Lega Matteo Salvini, milanista doc.

Il Milan è stato irrefrenabile e ha ‘asfaltato’ gli avversari neroverdi, già salvi: vantaggio al 17’ con Leao che raddoppia pochi minuti dopo (32’). Tris di Kessiè al 36’.

Alla fine della gara l’urlo liberatorio dei rossoneri: lo scudetto è stato assegnato nell’ultima partita del campionato di serie A dopo un duello all’ultimo respiro contro l’Inter che fino alla fine ha provato ad insediare il titolo ai Diavoli.

Non solo per la Milano rossonera. Anche per i supporters molisani della squadra allenata da mister Stefano Pioli l’entusiasmo è incontenibile: al triplice fischio inizia una serata storica, la felicità è irrefrenabile anche nella nostra regione.

Da Campobasso a Termoli, passando per i piccoli paesi, fuochi d’artificio, sfilate a suon di clacson e cori per Ibra e compagni.