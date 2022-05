Dopo il Venerdì Santo e il Corpus Domini, il giorno dell’Infiorata in onore della Madonna dei Monti (protettrice del capoluogo molisano) è un’altra delle tradizioni più sentite dal popolo campobassano.

E quest’anno, dopo due anni di stop a causa del covid e delle successive restrizioni, finalmente il 31 maggio di Campobasso è tornato a colorarsi di magia e devozione.

Come sempre emozione e suggestione hanno animato anche questo caldo pomeriggio che ha chiuso il mese mariano. La statua della Madonna dei Monti – venerata per tutto il mese anche con il rito del “fioretto” che centinaia di cittadino compiono all’alba di ogni giorno recandosi nella chiesa di Santa Maria Maggiore per seguire il rosario e la santa messa – è stata portata in processione per le vie del borgo antico e del centro cittadino.

La devozione popolare, nel tempo, ha arricchito quella che era una semplice processione di alcuni elementi caratteristici, fra cui proprio il culto dell’infiorata che si esprime soprattutto nel centro storico.

Commercianti, semplici cittadini, volontari, hanno decorato le strade con fiori e zolle di erba. Bellissime le figure caratterizzate da disegni geometrici, simboli religiosi o invocazioni a Maria. Disegni sfumati da gessetti colorati e migliaia di petali bianchi, rossi, gialli che hanno ravvivato i vicoli del centro storico creando un effetto cromatico è eccezionale. E poi i nastri che sono tornati ad intrecciarsi fra un balcone e l’altro, le coccarde variopinte, i vassoi con i petali lanciati al passaggio del Madonna. Un pomeriggio di colori e devozione. Preghiera e canti dei fedeli che accompagnano la statua della Madonna dei Monti per tutto il tragitto fino al suo ritorno in chiesa, sul Monte dal quale sorveglierà Campobasso e i suoi abitanti.