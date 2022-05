L’invadente presenza di cinghiali in zona e i pericoli derivanti anche dalla peste suina spingono Montenero di Bisaccia a rivedere le proprie regole in termini di raccolta rifiuti alla Marina.

“La modalità di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche prevista alla Marina di Montenero di Bisaccia per la stagione estiva, resterà quella del porta a porta; la decisione – spiega una nota del Comune – è stata presa soprattutto a causa della presenza di cinghiali e per prevenire il conseguente rischio di diffusione della peste suina“.

Gli avvistamenti di cinghiali sono frequenti alla Costa verde e diversi investimenti sulla Statale 16, a ridosso della Marina, si sono verificati durante gli scorsi mesi. Il fatto che i cinghiali siano soliti rovistare anche nei rifiuti urbani crea quindi un ulteriore problema. Il rischio è infatti che lasciare i bidoni di raccolta rifiuti, specie per i turisti non abituati alle regole della differenziata, potrebbe creare accumuli di spazzatura e quindi un’occasione per gli ungulati.

“Per questa ragione – aggiunge il Comune – nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio e nel weekend successivo del 4 e 5 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 17 alle ore 20, presso la piazza antistante al porto turistico Marina Sveva, saranno consegnati i mastelli e il calendario di conferimento dei rifiuti a tutti coloro che ne fossero sprovvisti.

L’occasione sarà utile per fornire ulteriori chiarimenti circa il servizio di raccolta e per definire altre possibilità di recupero dei rifiuti per le aree condominiali. Si precisa che le residenze di Riva del Mulino, della struttura di via Isole Tremiti e della zona interna di Contrada Padula, che hanno rispettivamente il servizio di isola ecologica all’interno dei cortili condominiali, di porta a porta e di prossimità, non devono presentarsi per il ritiro dei mastelli”.