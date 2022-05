Marina di Montenero, la coreografia dei delfini che ammalia sempre

Uno spettacolo marino che stupisce ogni volta. Ringraziamo il lettore che ci ha fatto ‘dono’ di questo meraviglioso video in cui si vede un branco di delfini danzare a pelo d’acqua.

La testimonianza video arriva da Marina di Montenero e l’avvistamento risale a ieri. Le voci del bambino che, entusiasta, accompagna il filmato la dicono lunga sulla piacevole sorpresa dell’incontro ravvicinato.

Per chi non ha avuto questo piacere, non resta che godersi la visione del video, girato peraltro su un mare calmo di incredibile bellezza.