Con un canestro messo a segno negli ultimi secondi della gara, le ragazze della squadra under 15 della Magnolia Basket Campobasso acciuffano un pareggio prezioso a Bologna sul parquet del Peperoncino Basket. La gara, che si è disputata oggi pomeriggio (8 maggio), è finita con il risultato di 63 a 63 dopo due ore piene di emozioni e combattuta fino alla fine.

Ora le ragazze allenate dal coach Franco Ghilardi possono sognare di proseguire il loro cammino verso la qualificazione alle finali nazionali in programma in Friuli dal 29 maggio al 4 giugno. Alla Molisana Arena – l’impianto sportivo di contrada Selvapiana che ospita anche le gare della serie A1 – si disputerà il ritorno. Palla a due alle ore 15 il prossimo 15 maggio: non dovrà mancare l’apporto del pubblico per sostenere le giovanissime cestiste della Magnolia, ad un passo da un’impresa che forse si può considerare storica e che potrebbe proiettare la squadra under 15 tra le migliori formazioni italiane.