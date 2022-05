Magliette bianche con l’immagine sorridente di Sonia e poi palloncini fatti volare in aria come ultimo saluto alla loro amica scomparsa in maniera tragica e violenta. Così amici, conoscenti e colleghi di Sonia Di Pinto, la 46enne di Petacciato uccisa nella notte di Pasqua da due malviventi al culmine di una rapina per appena 3000 euro nel locale ‘Vapiano’ nel quartiere Kirchberg in Lussemburgo, hanno voluto dirle addio con una marcia bianca che si è svolta stamane 8 maggio nella capitale del Granducato.

Gli organizzatori della Marche Blanche hanno spiegato di aver organizzato l’iniziativa per poter dare anche loro un ultimo saluto a Sonia, visto che i funerali della donna si sono svolti a Petacciato, suo paese natale, sabato 23 aprile.

È stata una marcia fra ricordi e commozione culminata con il lancio di palloncini bianchi verso il cielo all’interno del parco dietro la conchiglia. Presente anche il compagno di Sonia, come riferisce il giornale lussemburghese Rtl.lu.

Intanto proseguono le indagini della polizia lussemburghese che nei giorni scorsi ha arrestato tre persone ritenute coinvolte nell’omicidio. Fra loro anche un dipendente del ristorante ‘Vapiano’, catena per la quale Sonia lavorava dal 2014 e quindi collega della vittima. Quest’ultimo è ritenuto essere il basista della rapina, mentre gli esecutori materiali farebbero altri due giovani.