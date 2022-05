Macte, dopo il successo de ‘Le 3 ecologie’ presto una nuova mostra: L’esca

Il 4 giugno il museo di arte contemporanea Macte di Termoli inaugurerà una nuova mostra: L’esca. Come per la precedente ‘Le 3 ecologie’, l’esposizione è a cura della direttrice del museo, Caterina Riva.

A partire dal 16 maggio, dopo il finissage della precedente mostra, il Macte è chiuso al pubblico proprio per l’allestimento di questa nuova proposta artistica. Si tratta di “circa 30 opere di arte contemporanea che provengono da una collezione privata. Per la prima volta viene presentata al pubblico una selezione di lavori di artisti che sono emersi dal panorama dell’arte italiana negli anni Novanta.

Il titolo fa riferimento alla relazione tra collezionista e artista che nasce attraverso un ‘colpo di fulmine’ per l’opera d’arte”, anticipano dal museo.

La mostra verrà inaugurata il 4 giugno e sarà visitabile quel giorno dalle 18 alle 20. Terminerà l’11 giugno.

Per maggiori informazioni: https://www.fondazionemacte.com/it/programma/lesca

Il museo di via Giappone sta diventando sempre più punto di riferimento culturale e sociale della cittadina (e dei suoi visitatori), e non già solo per appassionati della materia, intessendo – appuntamento dopo appuntamento – un legame-scambio propositivo con i suoi interessati utenti, a partire dai più giovani, coinvolti in numerose attività.

Lo dimostra anche il successo della mostra ‘Le 3 ecologie’, di scena dal 5 febbraio al 15 maggio, oggetto di numerose visite guidate anche da parte di scolaresche. Il tema, quantomai attuale, ha certamente stimolato l’interesse e ha avuto il merito di porre all’attenzione pubblica una riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Non è un caso se il titolo della mostra riprende il saggio del 1989 del filosofo francese Félix Guattari in cui ci si riferisce a tre ecologie: quella dell’ambiente, quella sociale e quella mentale.

È questa d’altronde la prerogativa di un contenitore d’arte quale il museo Macte che non perde mai di vista l’obiettivo macro che ha a che fare con la crescita culturale del luogo che lo ospita. Il Macte ci sta riuscendo. (rm)