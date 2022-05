Lupo, via alla campagna abbonamenti: agevolazioni per le famiglie

Dalle gesta di capitan Scorrano alla vittoria del San Nicola di Bari. Dalla carbonella del Vecchio Romagnoli ai riflettori di alcuni dei più importanti stadi italiani. Dagli inferi delle serie minori al ritorno in terza serie nazionale: il Campobasso c’era, c’è e ci sarà.

Con questo spirito parte la nuove campagna abbonamenti e la Società rossoblu ha deciso di coinvolgere maggiormente le famiglie, pensando ad un abbonamento molto vantaggioso per donne e bambini oltre che a un abbonamento ridotto per gli ver 65 che hanno sempre dimostrato una grande passione verso i nostri colori.

Proprio così: prezzi vantaggiosi per seguire la squadra e sognare insieme. Da lunedì 30 maggio si parte. Fino al 12 giugno, sarà possibile rinnovare l’abbonamento per gli abbonati della scorsa stagione 21/22. E soltanto in questa finestra temporale si potrà fruire del prezzo ribassato riservato ai vecchi abbonati.

Dal 28 giugno in poi, invece, si potranno sottoscrivere solo nuovi abbonamenti senza l’applicazione del prezzo di rinnovo. Fino al 30 luglio, la campagna sarà aperta a chiunque voglia sottoscrivere un abbonamento ex-novo.

Per quanto riguarda la wolf card che è la fidelity card del tifoso del Lupo si tratta di un documento personale e incedibile – obbligatorio alla sottoscrizione di un nuovo abbonamento ex – novo – e garantirà il diritto ad acquistare l’abbonamento stagionale. Inoltre offre la possibilità di acquistare i biglietti on-line per seguire il Campobasso in trasferta (quando richiesto, salvo eventuali restrizioni della pubblica autorità).

Per gli abbonati della scorsa stagione la wolf card è valida anche per la stagione 2022 – 2023. Il costo della wolf card (aggiuntivo all’abbonamento) è di 15 euro per una validità di 2 anni. Chi volesse acquistare la sola wolf card, senza acquistare l’abbonamento, può farlo al costo di 20 euro.

Ecco invece i prezzi degli abbonamenti per stagione 22/23.

Curva Nord: Nuovo 170/130 euro – Rinnovo 140/110 euro – Donne e Bambini 50 euro

Tribuna Coperta (anello inferiore): Nuovo 200/150 euro – Donne e Bambini 50 euro

Tribuna Laterale: Nuovo 270/230 euro – Rinnovo 230/200 euro

Tribuna Centrale: Nuovo 400 euro – Rinnovo 300 euro

Per chi rinnova o sottoscrive un nuovo abbonamento allo Store è prevista una commissione di 5 euro aggiuntiva. Per chi rinnova o sottoscrive un nuovo abbonamento online non è prevista alcuna commissione (il link verrà fornito nei prossimi giorni). Il costo dell’abbonamento si riferisce a 17 partite, verranno indette 2 giornate rossoblù nell’arco dell’anno.

I biglietti ridotti sono destinati alle donne, ai bambini (6 – 14 anni compiuti alla data di sottoscrizione dell’abbonamento), agli over 65 compiuti alla data di sottoscrizione dell’abbonamento infine i bambini fino a 5 anni entrano gratis. Per vendita e informazioni ci si può rivolgere al Campobasso Store lungo C.so Vittorio Emanuele II. info@campobassocalcio.store