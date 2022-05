“Luoghi del cuore”, il Museo dei Misteri in competizione per il secondo anno

L’anno scorso ha ottenuto poco meno di 22mila voti. Un debutto molto lusinghiero per il Museo dei Misteri di Campobasso, che nell’edizione 2021 si è classificato al 10° posto nella classifica con 21.988 voti e risultando il primo museo in Italia. La struttura di via Trento è inserita nell’undicesima edizione del censimento del patrimonio culturale italiano promosso dal Fai (Fondo ambiente italiano) per valorizzare i tesori del nostro Paese. Ad annunciare la candidatura l’associazione che custodisce gli Ingegni di Paolo Saverio di Zinno che il prossimo 19 giugno torneranno a sfilare per le strade della città capoluogo in occasione del Corpus Domini.

C’è tempo fino al 15 dicembre 2022 per poter votare il Museo dei Misteri di Campobasso: basta un click sul sito dei Luoghi del Cuore FAI.

“Ognuno di noi – l’appello al voto lanciato dal Museo dei Misteri – è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre, come il Museo dei Misteri e gli “Ingegni” che ne custodisce, un modo per valorizzare il Museo che siamo abituati a vivere ogni giorno, soffermandoci sul valore della sua presenza nella nostra quotidianità e nel territorio in cui viviamo. Il Museo dei Misteri di Campobasso, grazie all’Associazione Misteri e Tradizioni, è candidato tra “I Luoghi del Cuore” della FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per riscoprire, valorizzare e tutelare il patrimonio monumentale, artistico e paesaggistico del nostro Bel Paese”. Quindi, “condividiamo il link con i nostri amici, facciamo votare e votiamo tutti insieme il Museo dei Misteri di Campobasso, patrimonio secolare della nostra città”.

Non solo on line: si può votare anche compilando i moduli prestampati disponibili al Museo dei Misteri e in molti punti della città e della regione.