Formarsi professionalmente anche (e soprattutto) per un giornalista è fondamentale. A maggior ragione se si pensa che il lavoro dei media serve ad informare su quanto accade (e ci accade) e che – proprio per questo – un articolo o un servizio televisivo possono influenzare emozioni e scelte.

Da sempre i giornalisti hanno quindi una grande responsabilità: ogni momento di coaching, ogni occasione di dibattito, ogni quesito da affrontare, si traduce in un‘opportunità di crescita.

Ed è stato un po’ questo lo spirito che ha guidato la due giorni organizzata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo. Una rappresentanza dell’ente pubblico molisano ha preso il volo per la capitale del Belgio e ha affrontato con passione ed entusiasmo una maratona lunga 48 ore appassionandosi ai temi dell’Europa e facendone tesoro.

Un’iniziativa che ha permesso di rafforzare le conoscenze dei giornalisti sugli affari dell’Ue, sul lavoro dei media in tal senso ma che ha anche consentito a molti di familiarizzare con la natura dell’istituzione.

Al riguardo, interessante è stato l’incontro del primo giorno (il 18 maggio) tra i giornalisti del Molise e l’europarlamentare nonché vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani. Con lui, l’europarlamentare molisano Aldo Patriciello che ha appoggiato l’iniziativa della visita istituzionale dei media della sua regione in Parlamento e che con Tajani ha a lungo parlato dell’importanza che riveste la stampa soprattutto in merito alla diffusione dei bandi dell’Europa, spesso dimenticati o accantonati a causa della poca conoscenza. “Non mi sostituisco alla vostra professione – ha detto al riguardo Tajani – ma, per esempio, una rubrica settimanale che vi permetta di spiegare e divulgare i bandi dell’Europa, magari con le delucidazioni di cui potreste avvalervi direttamente con i vostri colleghi che sono qui a Bruxelles, beh… io sono certo che consentirebbe chance di crescita e sviluppo che a volte si sprecano proprio perché non se ne parla o non si conoscono sufficientemente”.

A dare sostegno al concetto anche l’onorevole Patriciello: “Diteci come potreste organizzare una divulgazione approfondita di temi che se divulgati permetterebbero occasioni di sviluppo delle nostre terre e che sono tematiche affrontate qui, nella stanze di questa Istituzione e, operando in rete, potremmo organizzare un buon lavoro per tutti i cittadini”.

L’idea dell’importanza rivestita dai media si è respirata tutta nella due giorni bruxelliana, e si è respirata anche nelle parole espresse dai fratelli Marinelli della Fonderia di Agnone che, insieme al sindaco Daniele Saia, hanno seguito la delegazione dell’Odg del Molise per consegnare alla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la campana della “rinascita”.

Quella che era stata pensata da David Sassoli quando si ipotizzava l’uscita del mondo dal Covid. Un simbolo che dal 18 maggio è entrato formalmente a far parte di quelli che saranno esposti nel palazzo di Bruxelles. “Siamo orgogliosi di questo omaggio – hanno detto i fratelli Marinelli –. Il piccolo Molise con la sua storia e le sue tradizioni ancora una volta è stato capace di segnare e simboleggiare il passo della rinascita, il suono del riscatto di un mondo che deve rialzarsi e proseguire il suo cammino”. Entusiasta anche il primo cittadino di Agnone che ha sottolineato l’importanza che riveste l’Europa negli scenari attuali e “che per questo ha bisogno del sostegno e della conoscenza di tutti noi”.

Sono stati momenti di formazione professionale, ma anche di grande commozione. La due giorni si è chiusa con le parole del presidente dell’Ordine dei giornalisti, Vincenzo Cimino, che ha ringraziato a nome del Molise coloro che avevano permesso l’organizzazione di questa maratona professionale ma che “nonostante i tempi ristretti ha permesso a me e ad ognuno dei miei colleghi di toccare con mano l’importanza dell’Europa nelle sedi dove, di Europa che si affaccia al mondo, si parla e si discute continuamente. Soprattutto in questo particolare momento storico. Grazie a tutti”.