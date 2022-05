Sono stati acquisiti dai carabinieri di Guglionesi i filmati delle telecamere dislocate lungo la principale strada del paese per ricostruire quanto accaduto venerdì scorso intorno alla mezzanotte. I militari dell’Arma stanno ascoltando inoltre diversi testimoni per avere un quadro il più preciso possibile di quello che sembra essere stato un episodio decisamente grave sotto il profilo della sicurezza.

Nel clou della violenta lite che ha visto protagonisti due giovani cittadini di nazionalità marocchina, entrambi gravati da numerosi precedenti penali, sarebbe stato sfoderato anche un coltello a serramanico. Uno dei due ha riportato ferite, non gravi, per le quali tuttavia non è stata presentata denuncia di parte.

L’episodio, al momento oggetto di indagini specifiche, risale a venerdì sera 13 maggio. Il litigio fra i due, entrambi ubriachi, è avvenuto nei pressi di un bar del centro del paese. Il locale è stato danneggiato durante la colluttazione, condita da insulti, calci e spintoni e che poi si è spostata all’esterno con un “secondo tempo” che ha registrato l’uso di un coltello.

Diversi i testimoni che hanno assistito all’accaduto, filmato ma solo in piccola parte da qualche smartphone. A un certo punto, temendo che la lite potesse generale in modo drammatico, sono stati chiamati i carabinieri tramite il 112. E’ arrivata la pattuglia da Termoli, operativa a quell’ora. Quindi il fascicolo passato alla stazione di Guglionesi, dove si sta ricostruendo quanto accaduto. Non si escludono provvedimenti giudiziari a carico dei due.