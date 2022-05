L’Ipseoa di Vinchiaturo organizza un breakfast: ospiti d’onore gli studenti ucraini

Per il 19 maggio gli studenti del primo biennio dell’Ipseoa di Vinchiaturo, con la guida esperta degli insegnanti tecnico-pratici, hanno organizzato a scuola un English breakfast a chiusura delle attività laboratoriali dell’anno scolastico in corso. L’evento avrà luogo a partire dalle 10:30 presso il laboratorio di Sala dell’Istituto di Vinchiaturo.

Parteciperanno in qualità di ospiti d’onore gli studenti ucraini iscritti al Cpia di Campobasso ‘Maestro Manzi’ per un momento di accoglienza e convivialità. Per l’occasione saranno preparati dagli studenti i ‘sochniki’, dolcetti ucraini ripieni di ricotta.

“Accoglienza inclusione rappresentano – affermano le dirigenti scolastiche Gramazio e Ferra – le parole cardine della scuola che in questo momento storico è ancora più un baluardo e un riferimento insostituibile. L’inclusione si fonda sul principio della reciprocità e per questo è importante che vi siano occasioni di scambio, culturale e linguistico, tra gli studenti italiani ed ucraini”.