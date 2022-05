Lettere a Graziadio Ascoli, il libro presentato ad Acquaviva

E’ stato presentato ieri pomeriggio, domenica 8 maggio in occasione della festa in paese, il lavoro di Rino John Gliosca: un libro con le 29 lettere inviate tra il 1863 e il 1864 da Giovanni De Rubertis al filologo Graziadio Isaia Ascoli.

Al caffè letterario di Acquaviva, lo scrittore ha incontrato i concittadini per raccontare come è nato il suo lavoro letterario, il primo del 61enne farmacista, dal titolo “Giovanni De Rubertis: le lettere scritte a Graziadio Isaia Ascoli”.

Al tavolo dei relatori, il sindaco del comune Francesco Trolio, il professor Giovanni Piccoli, docente di lettere e storico locale, ha moderato l’evento Ilaria Mirco, operatrice dello sportello linguistico e autrice di una tesi di laurea su Giovanni De Rubertis.

Nel corso della presentazione, l’autore ha spiegato come è nato il suo testo e come ha raccolto le poesie grazie alla collaborazione con Susanna Panetta dell’Accademia dei Lincei di Roma, dove sono raccolte le lettere, che ha permesso di avere una copia del materiale per realizzare il volume in cui si racconta che Graziadio, docente di filologia comparata a Milano, ha conosciuto gli slavi del Molise e così ha iniziato a scrivere lettere a De Rubertis.

Nell’occasione della presentazione del libro, l’autore ha anche anticipato il prossimo lavoro a cui sta lavorando, ovvero un testo di stampo storico dedicato al convento che si trovava ad Acquaviva scritto a due mani con Nicola Gliosca.