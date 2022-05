L’entusiasmo del Giro d’Italia travolge Isernia, start della 9° insidiosa tappa

Tutto pronto a Isernia per la partenza della nona tappa del Giro d’Italia 2022, un tappone appenninico molto duro. La località molisana quest’anno infatti è stata scelta per lo start della nona frazione, che si concluderà sulla mitica montagna del Blockhaus, quella che nel 1967 lanciò il mito del ciclista belga Merckx.

Una tappa durissima, insidiosa, di 191 chilometri con 5mila metri di dislivello. Nel capoluogo di provincia molisano, come sempre accade in questi casi, l’entusiasmo è alle stelle. L’anno scorso, invece, la tappa del 14 maggio terminò a Termoli e anche Campobasso fu attraversata dalla carovana rosa.

Quest’anno è la volta della cittadina pentra, tappa di partenza della Isernia-Blockhaus, che dunque dal Molise arriverà (in salita) in Abruzzo. In particolare i corridori da Isernia andranno subito in direzione valico del Macerone e a seguire affronteranno una impegnativa salita a Rionero Sannitico prima di arrivare a Roccaraso. Doppia scalata del Blockhaus, che fa parte del Massiccio del Matese: da Pretoro a Passo Lanciano per poi scendere a Lettomanoppello e ci si arrampicherà fino all’arrivo lungo tornanti che supereranno spesso il 10% di pendenza.

Il Macerone conta tre chilometri e mezzo al 5% di media con punte fino all’8, la salita di Rionero Sannitico è invece di nove chilometri con terza parte più impegnativa.

La partenza è prevista poco dopo le 11.