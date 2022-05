Un tocco di colore al centro storico

Le uncinettine di Limosano realizzano 800 rose e il borgo si trasforma in un giardino incantato

In collaborazione con le 'colleghe' di Trivento dell'associazione "Un filo che unisce", le donne del paese amministrato da Angela Amoroso hanno dato vita ad un tappeto di colori e vivacità come omaggio al proprio paese. "Un'opera straordinaria - ha detto la sindaca - e auspico che questo progetto porti ovunque un'arte come quella dell'uncinetto"